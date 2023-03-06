جروسي يؤكد تكثيف المشاورات لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، لمجلس المحافظين بالوكالة اليوم الاثنين، إنه كثف المشاورات بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جروسي قوله في بيان إن "الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية يؤكد الحاجة الماسة لإنشاء منطقة حماية تتعلق بالأمن والسلامة النووية بالموقع. وكثفت مشاوراتي مع كلا الطرفين (روسيا وأوكرانيا)، وهي تعتمد على دعمكم النشط المتواصل لتحقيق هذا الإجراء المهم دون أي تأخير آخر".

ومحطة زابوريجيا، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حيث يتم تشغيل ست وحدات من المفاعلات طراز "في في إي آر-1000". ووفقا لآخر تحديث، لا تقوم المحطة بتوليد الطاقة الكهربائية منذ 11 سبتمبر عام 2022.

وانتقلت منشآت المحطة لملكية روسيا بعد سيطرة قواتها على المنطقة، وتم تأسيس شركة "زابوريجيا إن بي بي" الحكومية الاتحادية الروسية.

وسبق أن حذر جروسي من أن وضع الأمن والسلامة النووية في أوكرانيا، لا سيما في محطة زابوريجيا النووية، خطير ولا يمكن التنبؤ به.

وتدور معارك طاحنة حول المحطة المذكورة، وهناك مخاوف من حدوث كارثة هناك.