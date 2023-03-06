ثقافة الشيوخ تقرر مواصلة اجتماعات النقاش حول دراسة إحياء مسار العائلة المقدسة

قرر أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، ضرورة مواصلة مناقشة الدراسة البرلمانية الخاصة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد بشأن "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية، في الاجتماعات البرلمانية المقبلة.

من جانبه، استهل الدكتور محمود مسلم وقائع الاجتماع بتوجيه مطالبة بضرورة دعوة الجهات التنفيذية المنوط بها هذا الملف للاستماع إلى رؤيتهم حول إحياء مسار العائلة المقدسة، وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الذي عقد مساء اليوم: أن مسار العائلة المقدسة جزء لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية في دعم ملف السياحة.

وذكر أن الرهان على السياحة خلال المرحلة الحالية، لكونها صناعة كبيرة وتحتاج تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالدولة، لافتا إلى إنه سيتم دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية فى الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الملف.

وخصصت اللجنة جزءا أساسيا من اجتماعها بهدف الاستماع إلى القس رفعت فتحي ممثل الكنيسة الإنجيلية، والذى رحب بالدراسة مشيرا إلى أن مصر تتمتع بين دول العالم بسمعة كبيرة فى مجال السياحة الثقافية والدينية، فيما قال القس رفعت فتحي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: إن مجلس الكنائس العالمي يضم ٥٠٤ طوائف على مستوى العالم، ومن الممكن عرض هذا الملف عليهم لدعمه فى المرحلة القادمة.

من جانبها، قالت النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم الدراسة البرلمانية حول إحياء مسار العائلة المقدسة إنها ستقوم بأرسال نسخة متكاملة من الدراسة لممثل الطائفة الإنجيلية حتى يتمكن من الاطلاع عليها وقراءتها بعناية ودقة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمود مسلم قد عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين لبحث الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ حول "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

نوهت الدراسة إلى أهمية تفعيل مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في العالم وكذلك تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية، موضحة الأهمية القصوى لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وطالبت الدراسة البرلمانية وزارة التنمية المحلية للقيام بتكليف المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق، وأن يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار بحيث يتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة دول العالم.