اتحاد المعلمين الفلسطينيين يعلن الإضراب المفتوح في الضفة الغربية

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، الإضراب المفتوح في الضفة الغربية ابتداء من يوم غد احتجاجا على "عدم التزام" الحكومة بالاتفاقيات الموقعة.

وقال بيان صادر عن اتحاد المعلمين: "نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من الغد وحتى صدور بيان جديد".

وذكر الاتحاد، أنه تابع مع "كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين، وتواصل مع الجميع وقدم مبادرة فيها عدة بنود "في إضراب المعلمين جزئيا المتواصل منذ عدة أسابيع".

واعتبر أن "خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود (المقترحة) وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته، ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وذكر أشتية أن وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تباشر بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقيات الموقعة مع النقابات، بما ينصف الموظفين، وفي حال توفر الأموال.

ويضرب مئات المعلمين في الضفة الغربية منذ بداية الشهر الماضي للمطالبة بدفع رواتبهم كاملة وعلاوة غلاء معيشة، والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا كحال باقي موظفي السلطة الفلسطينية رواتب كاملة منذ نحو عام ونصف على خلفية أزمة مالية تواجهها الحكومة.