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الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمر تونس بسبب أزمة المهاجرين

أديس أبابا - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 2:57 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 2:57 م
قام الاتحاد الأفريقي بإلغاء مؤتمر كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، عن متحدثة باسم الاتحاد الأفريقي، قولها في رسالة نصية اليوم الاثنين، إن مؤتمر مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا، والمقرر عقده في منتصف مارس الجاري، تم تأجيله في الثاني من الشهر نفسه.

ولم يتم اختيار أي بلد مضيف آخر من أجل عقد اللقاء .

جدير بالذكر أن المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد.

وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع الماضي.

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