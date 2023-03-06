محطة الفضاء الدولية تضطر للتحرك إلى مدار آخر لتفادي الاصطدام بالحطام الفضائي

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اضطرت محطة الفضاء الدولية للتحرك إلى مدار آخر اليوم الاثنين؛ لكي تتفادى اصطدامها بالحطام الفضائي، حسبما ذكرت مصادر روسية.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أن محرك المركبة الفضائية سويوز الملتحمة مع المحطة ساعد في عملية الانتقال إلى المدار الجديد.

وعلى سبيل المثال، تعد الأجزاء المتطايرة من الأقمار الاصطناعية التي اصبحت خارج الخدمة مشكلة خطيرة للسفر في الفضاء.

وطبقا للمعلومات، تعد هذه المرة الـ337 التي تتحرك فيها محطة الفضاء الدولية لتفادي الاصطدام بحطام فضائي منذ وضعها في الفضاء.

وصارت المسافة الآن بين المحطة والأرض 6ر418 كيلو متر، أي أبعد بمسافة 2ر1 كيلو متر عن ذي قبل.

ويوجد على متن محطة الفضاء الدولية حاليا طاقم مكون من 11 عضوا.

ومن المقرر أن يعود أربعة منهم إلى الأرض بحلول نهاية الأسبوع على متن مكوك الفضاء الأمريكي دراجون، بما فيهم رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا.