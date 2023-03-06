قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنوك المركزية العالمية تشددت في سياساتها النقدية عبر رفع أسعار الفائدة على وقع أزمة التضخم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" على قناة "mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر أدّى إلى لجوء البعض إلى المغامرة للحصول على أعلى عائد وذلك اعتمادا على العملات المشفرة.

وذكر أن دول العالم انقسمت إلى عدة فئات في التعامل مع هذه العملات، بين دول تمنع هذه العملات الافتراضية ومن بينها مصر، ودول تفرض مراقبة على الأمر مثل الولايات المتحدة.

وأوضح أن هذه العملات خاصة وليس لها من يراقبها مثل البنك المركزي، وبالتالي لا يُنصح بالتعامل بها.

يُذكر أن آلاف المواطنين تعرضوا لعملية نصف في الآونة الأخيرة، من خلال منصة إلكترونية ادعت استثمار أموالهم في عمليات تعدين العملات المشفرة.

وأطلقت شركة تدعى "هوج لوب" موقعا وتطبيقا إلكترونيا ودعت الناس لتحويل أموالهم إليها لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة وتحقيق أرباح طائلة، وبعدما جمعت أموالا طائلة أغلقت موقعها وتطبيقها فجأة واختفى القائمون عليها.