حصلت "الشروق" على صور ومعلومات تنشر لأول مرة عن طلعت هاشم، صاحب الفيديو المنسوب لميمي بحة، مالك أحد أشهر سلاسل محال بيع اللحوم في مصر، والذي آثار جدلا واسعا مؤخرا.



البداية عندما انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأحد الأشخاص يدعى "طلعت هاشم" يتحدث عن اضطرار محلات بيع اللحوم في مصر لتقديم لحوم الحمير للزبائن نظرا لغلاء الأسعار.



وتعرض هاشم لمزاعم التشهير بسلسة مطاعم بحة، بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بعنوان مضلل يزعم أنه صاحب سلسلة بحة (الحاج ميمي بحة صاحب محلات بحة للسمين في السيدة زينب)، وهو ما تسبب في حالة الربط بين هاشم (صاحب الفيديو) والحاج ميمي بحة صاحب سلسلة المحلات الشهيرة.



ولم يتناول هاشم سيرة "بحة" أو أي مطعم آخر في الفيديو، بل تحدث عامة عن لجوء أصحاب بعض المحال لبيع لحوم الحمير نظرا لارتفاع الأسعار، لكن نشطاء تداولوا العنوان المضلل مع الفيديو، زاعمين أن "طلعت هاشم" هو "ميمي بحة"، ما تسبب في نشر الشائعات حول سمعة سلسلة محلات بحة، وآلت الأمور للأسوأ باتخاد بحة إجراءات قانونيا ضد هاشم (صاحب الفيديو) بزعم انتحال شخصيته والتشهير به، ما دفع قوات الأمن لإلقاء القبض عليه.



• من مهرج لبائع توابل



في أول تصريح إعلامي لها، قالت ياسمين ابنة طلعت هاشم، لـ"الشروق" إن والدها كان يعمل مهرجا قبل 5 سنوات في المناسبات والفعاليات السعيدة، وتركز عمله داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.



وتابعت أن والدها ترك العمل كـ"مهرج" لظروف خارجة عن إرادته ثم لجأ بعدها للعمل في بيع التوابل بشكل متنقل.



وأوضحت ياسمين، أنها مطلقة وتعيش في وضع مادي صعب للغاية مع طفليها ووالدها وأختها المطلقة أيضا بأطفالها، بالإضافة لشقيقيها الصغيرين، وأن والدها هو مصدر الرزق والدعم لهم، وأنه لجا لتسجيل فيديوهات "فكاهية" على تيك توك بغرض كسب المال ورفع مستوى الأسرة.



وتابعت: "إحنا وضعنا المادي صعب أوي، أنا مطلقة وأختي مطلقة ومعانا أطفالنا ولينا طفلين أخوات، وبابا هو المتكفل بينا وملوش معاش خالص ودلوقتي بيبيع توابل".



وواصلت: "في ناس قالوا له إن فيديوهات الفكاهة على تيك توك بتجيب فلوس كويسة، عشان كده قرر يعمل فيديوهات خفيفة لأنه أصلا كان شغال مهرج من 5 سنين في مدينة الإنتاج الإعلامي وظهر في مسلسل أيامنا وساعة عصاري، ومع ذلك مجبش سيرة حد وكان باين أوي إنه بيهزر".



وعلقت ياسمين على الفيديو المنتشر قائلة، إن والدها نشر فيديو يتحدث فيه بفكاهة عن بيع لحوم الحمير، عبر حسابه الشخصي على تيك توك، وتفاجأ بعد ذلك بانتشاره في منصة إعلامية بعنوان مغلوط يزعم أن والدها صاحب محلات، مضيفة: "بابا نشر الفيديو على حسابه على تيك توك وكان بيهرز، بعدها لقينا موقع إخباري واخد الفيديو وقال إن بابا بيدعي إنه ميمي بحة وبعدين حصلت الضجة والناس شاركت الفيديو بعنوان غلط على فيسبوك، وبسبب كده بابا اتحبس وهو مظلوم ومعلمش حاجة".



* حقيقة الفيديو المنسوب لـ"بحة"



هذا العنوان المغلوط المتداول على التواصل الاجتماعي والذي يقول (الحاج ميمي بحة صاحب محلات بحة للسمين في السيدة زينب)، لم ينشره هاشم من الأصل على الفيديو الأصلي الذي ظهر فيه عبر حسابه الشخصي على تيك توك وفيسبوك، ولكن نشر الفيديو بلا عنوان.



ولم يتحدث هاشم في الفيديو المتداول عن مطعم بعينه ولم يرِد في الفيديو اسم "بحة" من الأصل كما يزعم "ميمي بحة"، بل ظهر هاشم خلال الفيديو ساخرا بشكل عام من بعض بائعي وجبات اللحوم (بدون ذكر أسماء أو عنوان للفيديو) خاصة العربات المتجولة لبيع اللحوم، موضحا أنهم يضطرون لبيع لحوم الحمير نظرا لغلاء أسعار اللحوم البلدي.



لكن ذلك لم يمنع ميمي بحة، عن تقديم بلاغ ضد هاشم صاحب الفيديو، زاعما انه انتحل شخصيته، قائلا: "قدمت بلاغ ضد صاحب الفيديو في مباحث الإنترنت، وهستكمل كل الإجراءات الأخرى عشان يتحاسب لأنه سوّأ سمعتي، وأنا حتى معرفش هو مين ولا بيشتغل إيه، ومعرفش تم القبض عليه ولا لأ لأن ده عمل الشرطة".



وأوضح بحة في تصريحات سابقة لـ"الشروق" أن الفيديو سبّب حالة من القلق وتلويث سمعة سلسلة مطاعم بحة؛ وهو ما دفع وزارة التموين لإجراء حملة تفتيش لجميع محلات السلسلة يومي الجمعة والسبت، وأخذ عينات من اللحوم ستظهر نتيجتها بعد أسبوعين.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها الصادر يوم الأحد، "رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بيع لحوم دواب داخل أحد المطاعم، وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالمقطع المشار إليه والقائم على تصويره، وتبين أنهما بائع متجول ونجار وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتمثيل المقطع المشار إليه بقصد تحقيق الشهرة والربح المادي نظير زيادة نسب المشاهدة".

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