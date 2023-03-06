رحلة إلى العصور العتيقة عبر الطريق الليسي في تركيا

تنصح تشيدام جوندوان، بأنه إذا ما سنحت الفرصة للمرء بأن يمر على الطريق الليسي الذي يبدأ من ساحل ليسيا في جنوب تركيا، فإنه يتعين عليه أن يقاوم سحر الرغبة المستمرة في التوقف لالتقاط بعض الصور، وذلك لأن كل منظر سيمر عليه يفوق الآخر في جماله وعذوبته. وتقول جوندوان، المواطنة التركية المغرمة بمثل هذه الأماكن، إنه "من الأفضل أن ينتظر المرء حتى يصل إلى القمة".

وتقوم تشيدام منذ سنوات باستكشاف الطريق التجاري السابق خلال العصور القديمة، شيئا فشيئا، وتتعمق أكثر وأكثر في التاريخ والأساطير المحيطة به.

وافتُتح الطريق الليسي في عام 1999، كأول طريق لممارسة السير لمسافات طويلة في تركيا، ويعتبر الآن واحدا من أجمل الطرق في العالم. ويتكون الطريق، الذي يبلغ طوله أكثر من 500 كيلومتر، من 26 مرحلة، تمتد على طول شبه جزيرة تيكي، من مدينة فتحية إلى مدينة أنطاليا.

ويشتمل كل جزء من الطريق تقريبا على معالم بارزة. ومن بين هذه المعالم، مقابر ميرا الصخرية العالية، وبقايا مدينة باتارا المحفوظة جيدا، ومدينة كسانتوس عاصمة ليسيا القديمة، وهي أحد المواقع التابعة لمناطق اليونسكو للتراث العالمي. وتقول تشيدام، إن المرء يشعر هناك وكأنه "يتنفس من عبق التاريخ عند كل منعطف".

ويشار إلى أن اسم الطريق يرجع إلى "ليسيا"، وهو الاسم التاريخي لهذه المنطقة في العصور القديمة. ويعود تاريخ بعض البقايا الأثرية إلى حوالي 800 عام قبل الميلاد، عندما كان الليسيون يعيشون هناك. ثم جاء الفرس والإغريق والرومان، كما كان القراصنة يأتون في فترات متفرقة حيث كانوا يستقرون في الخلجان المخفية.

وتنتشر أشجار الزيتون والليمون والتين والصنوبر والأرُز في كل مكان، على الطريق الذي أكسبته امرأة بريطانية تدعى كيت كلو، وهي تعيش في أنطاليا، شهرة عالمية في عام 1999، من خلال دليل السير الخاص بها.

وإذا كان المرء يرغب في السير على طول الطريق بالكامل، فإنه سيحتاج إلى بعض الوقت (شهر على أقل تقدير). ومع ذلك، يمكن للمرء أيضا أن يسير على الطريق من خلال مراحل فردية.

وتعني "ليسيا" أرض النور، وذلك على الرغم من أنه ليس من الواضح تماما ما إذا كان الاسم مشتقا من كلمة "لاكس" اللاتينية، أو ما إذا كانت المنطقة تسمى بهذا الاسم بسبب ما تردد بشأن ميلاد "أبولو" (وهو إله الضوء في الأساطير اليونانية) هناك.

وتقول تشيدام: "يفخر الناس هنا بتاريخهم". فقد أشار الشاعر اليوناني الشهير، هوميروس، إلى شعب "ليسيا" الشجاع في ملحمة الإلياذة الشعرية الإغريقية التي ألفها بشأن قصة حرب طروادة والقتال ضد الإغريق.

كما تردد في السجلات التاريخية أن الإسكندر الأكبر، أمضى فصل الشتاء في ميناء فاسيليس على الطريق الليسي، وهي محطة مهمة على طريق التجارة بين مصر وروما.

ومن الممكن بسهولة رؤية جبل أوليمبوس الليسي، الذي عادة ما تكون قمته مغطاة بالثلوج حتى شهر أبريل من كل عام، من شاطئ شيرالي الرملي الذي يبلغ طوله ثلاثة كيلومترات. ويعد المكان وجهة شهيرة للاسترخاء. وكان المنتجع الساحلي الغني بالبقايا الأثرية، موقعا لمدينة أوليمبوس العتيقة، التي وصفها المؤرخ الروماني، شيشرون، بأنها مدينة الثراء والفنون.

أما اليوم، فيشتهر شاطئ شيرالي بالسياحة البيئية التركية، حيث لا يسمح هناك ببناء الفنادق الكبيرة، كما تكون الإضاءة ضعيفة جدا في المساء. وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو، تأتي السلاحف البحرية ضخمة الرأس (وتسمى بالـ /حنفاء/ أيضا) إلى الشاطئ ليلا وتضع بيضها في الرمال. ثم يفقس البيض خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، مع توفير الحماية للشاطئ خلال أشهر فصل الصيف.

وعند الطرف الشرقي للشاطئ، هناك طريق يؤدي إلى الجبل ومنه إلى حقول اللهب في كايميرا، وهو مشهد يجذب إليه الزوار في كل مساء، حيث تتصاعد ألسنة اللهب من الأرض الصخرية، وهي ظاهرة طبيعية كانت موجودة منذ العصور القديمة.

وبمجرد أن يبتعد المرء عن الساحل، فإنه سيجد نفسه بمفرده، ونادرا ما سيلتقي بمتنزهين آخرين. وبدلا من ذلك، سيجد تركيا الطبيعية والنقية، وذلك على سبيل المثال، في قرية بيزيرجان الجبلية.