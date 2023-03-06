وزير البترول: مصر تشارك في ملتقى الطاقة العالمي بالولايات المتحدة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن مشاركة مصر في فعاليات أسبوع ملتقى (سيرا ويك) CERAWeek العالمي للطاقة، الذي يعقد بمدينة (هيوستن) الأمريكية بشكل دوري، توضح ما حققته استراتيجية الوزارة من نتائج أعمال خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية هذا المؤتمر وما تحويه مناقشاته وجلساته من موضوعات حول تأمين إمدادات الطاقة ودعم الأسواق الناشئة والتحول الطاقي والأهداف البيئية كخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الاستهلاك ومراعاة حقوق الدول في التنمية والاستفادة مما تملكه من ثروات طبيعية وغيرها.

وأضاف الملا - في تصريح اليوم الاثنين - أن المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة من 6 - 10 مارس الجاري، ويضم عدداً من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، فرصة جيدة لمزيد من الحوار والتعاون مع شركاء صناعة البترول وعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها صناعة البترول والغاز في مصر والترويج لها، خاصة وأن مصر لديها طرح لمزايدات عالمية متنوعة عبر بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف، حيث تم في ديسمبر الماضي طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة وتشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، وأن مصر لديها قصص نجاح تحققت، واستقرار وإصلاح اقتصادي حقيقي.

ويشارك الملا كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية العامة، والتي تناقش جهود انتقال الطاقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات مع تأمين إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على الاقتصاد العالمي، في ظل الاحتياج للهيدروكربون في شتى جوانب الحياة حتى تحقيق التحول الطاقي.