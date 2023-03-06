بمشاركة المجلس القومي للمرأة الكشف على 510 مواطنين في قافلة طبية بالفيوم

شارك المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم في القافلة الطبية "عينيك في عنينا" بقرية شكشوك بمركز أبشواي بمشاركة مديرية الصحة، وإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وكذا مبادرة الصحة العامة، لقياس الضغط والسكر، ووظائف الكبد، والأنيميا وفحص وعلاج الديدان المعوية، وتحليل الدهون والكوليسترول.

وقالت ليلى طه مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إن القافلة عقدت بالمدرسة الإعدادية بقرية شكشوك بالقرية، مؤكدة أن القافلة شهدت نجاحاً كبيراً حيث تم تقديم الخدمة الطبية بشكل مميز في التنظيم وصرف العلاج لهذه الحالات، بالإضافة للكشف عن العيون بأحدث الأجهزة وعمل نظارات وصرف العلاج وإجراء العمليات.

وأضافت أنه تم الكشف على 510 مواطنين بالقرية، كما تم صرف الأدوية لعدد 291 مواطنا، كما تم عمل نظارات لعدد 205 مواطنا، بينما تم تحويل 120 مواطن تم تحويلهم لإجراء عمليات لهم في إطار مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة "قرية آمنة للسيدات".

وأوضحت أن القافلة التي نفذت برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحه بالفيوم

وعلى هامش القافلة، تم عمل التوعية بختان الإناث وفحص سرطان الثدي وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة، والوقاية من "الديدان" عند الأطفال، وكذا متابعة ما تم في إجراءات إعفاء الأولاد من المصروفات المدرسية لغير القادرين واستخراج بطاقات الرقم القومي، وإيجاد الحلول لمشكلات الصيادين من خلال توفير التأمين الاجتماعي وصرف معاش التكافل الاجتماعي لمحاولة حلها ومشاكل الصيادين، حيث تم تنظيم القافلة عن طريق جمعية تنمية المجتمع بقرية "شكشوك".