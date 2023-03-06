رئيسة المفوضية الأوروبية لرئيس وزراء اليونان: سلامة السكك الحديدية أمر بالغ الأهمية

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن خبراء السكك الحديدية الأوروبيين سيتوجهون إلى أثينا بعد كارثة اصطدام قطارين الأسبوع الماضي في اليونان أسفرت عن مقتل 57 شخصا.

وقالت فون دير لاين، على تويتر، بعد التحدث مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين، إن "سلامة السكك الحديدية أمر بالغ الأهمية".

وقالت فون دير لاين إنها ناقشت مع رئيس الوزراء اليوناني "المزيد من الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى اليونان لتحديث خطوط السكك الحديدية لديها وتحسين سلامتها".

وتم حبس رئيس محطة السكك الحديدية بمدينة لاريسا اليونانية احتياطيا بسبب كارثة القطار الأسبوع الماضي، والتي أودت بحياة 57 شخصا على الأقل، حيث واصل عمال السكك الحديدية المضربون احتجاجاتهم.

وقال محامي الرجل اليوم الاثنين إن وكيله خضع للاستجواب لأكثر من سبع ساعات من قبل المحققين يوم أمس الأحد.

وفي حال إدانته بتهمة القتل غير العمد، سيواجه موظف السكك الحديدية عقوبة تتراوح بين السجن لمدة 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة.

وقال محاميه لقناة "إي آر تي" اليونانية العامة إن رئيس المحطة اعترف بالقيام بعملية تبديل بشكل غير سليم، ما أدى إلى اصطدام قطار ركاب بين المدن بقطار بضائع بالقرب من لاريسا ليلة الثلاثاء الماضي.

وهذا أسوأ حادث سكك حديدية في تاريخ اليونان.

ويواصل عمال شبكة السكك الحديدية اليونانيون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي اليوم الاثنين، احتجاجا على تردي أحوال الشبكة بالبلاد.

وتقول نقابات عمالية إن معايير السلامة ضعفت على مدار السنوات وأن نظام السكك الحديدية يحتاج بشدة إلى تحديث واستثمارات حكومية.