بايدن يحيي ذكرى الأحد الدامي لعام 1965 ويتطلع إلى انتخابات 2024

عدد الرئيس الأمريكي جو بايدن قائمة بانجازاته خلال الفترة السابقة بالبيت الأبيض، بما يشمل تعيين أول امرأة من ذوي البشرة السوداء قاضية بالمحكمة العليا الأمريكية.

وذكرت صحيفة ذا هيرالد الأمريكية الإلكترونية أن الرئيس الأمريكي سعى إلى تعزيز العلاقات مع الناخبين السود في موقع مقدس لحركة الحقوق المدنية التي تعود للستينيات من القرن الماضي، وذلك قبل سباق اعادة إنتخابه في عامة 2024.

تحدث بايدن في سيلما، بولاية ألاباما، في إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لـ "الأحد الدامي"،والتي شهدت قيام جنود تابعين للحكومة بالهجوم على متظاهرين سلميين كانوا يطالبون بالحق في التصويت.

وهذه محاولة بايدن الثانية في أقل من شهرين لتعزيز شعبيته بين الناخبين السود، حيث كان ألقى خطابا في الكنيسة الاسقفية الميثودية الأفريقية بولاية أتلانتا بمناسبة عيد ميلاد مارتن لوثر كينج جونيور في يناير.

وقال بايدن أمام المئات عند جسر إدموند بيتوس يوم الأحد: "رسالتي لكم هي: نحن نهتم بكم، ونكافح للتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب. هذا هو وقت الاختيار ونحن بحاجة إلى مشاركة الجميع ".

وكان بايدن اعتمد بشكل كبير على دعم الناخبين السود لإحياء مسعاه المتعثر للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2020 والتقدم في ولايات متأرجحة رئيسية مثل جورجيا وميتشيجان وبنسلفانيا في يوم الانتخابات.

يشار إلى أن نسبة تأييد بايدن بن المواطنين السود في تراجع، حيث انخفضت من 78% في استطلاع أجري في يناير 2022 إلى 61% في استطلاع في فبراير الماضي.