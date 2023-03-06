الهلال يخسر أمام الفتح بثنائية في الدوري السعودي

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خسر فريق الهلال أمام نظيره الفتح بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الفتح بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق البرازيلي بيتروس ماتيوس، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو (فار).

وافتتح الإسباني كريستيان تييو التسجيل للفتح في الدقيقة 39 ثم أضاف خالد عيسى الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 80، وتكفل صالح الشهري بالهدف الوحيد للهلال في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الخامس.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة الوصيف، ويأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، يليه التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.