انطلاق المؤتمر الأوروبي حول الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه العذبة في باريس

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بدأ مؤتمر أوروبي حول تلوث المياه العذبة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة في باريس، اليوم الاثنين؛ بهدف وضع هذا التحدي على رأس جدول الأعمال العالمي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قبل المؤتمر، إن "الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تلوث النظم البيئية للمياه العذبة بشكل كبير، مما يجعل الأنهار مسارا رئيسيا لانبعاثات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى المحيط".

ومن المقرر أن يناقش المشاركون فى المؤتمر أحدث نتائج البحوث والتوصيات المرفوعة إلى صناع القرار السياسي وكيفية رفع مستوى الوعي المجتمعي للمشكلة على مدار ثلاثة أيام.

ويتم تنسيق المشروع الأول الخاص بأبحاث الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من قبل جامعة بايرويت الألمانية ومنظمة اليونسكو التي تعمل كمنظم مشارك.

وستستخدم نتائج المؤتمر في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي سيعقد في نيويورك في نهاية الشهر الجاري.

ووصف المنظمون التلوث البلاستيكي بأنه أحد أهم القضايا البيئية والاجتماعية في القرن الحالي، إلى جانب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وأزمة المواد الخام.

يذكر أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة عبارة عن جزيئات اصطناعية صغيرة إما يتم تصنيعها لأغراض شخصية وصناعية أو تنشأ من نفايات المواد البلاستيكية.

يُنظر إلى التلوث الناجم عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على أنه تهديد محتمل للنظم البيئية وللمجتمع.