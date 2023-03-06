تحركات يابانية كورية جنوبية لرفع القيود على الصادرات

قال مسئول في وزارة التجارة اليابانية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن اليابان تسعى لتطبيع العلاقات التجارية مع كوريا الجنوبية وإلغاء القيود التي تم فرضها على الصادرات إلى جارتها في يوليو 2019.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئول القول، إن الدولتين ستبدأن محادثات بشأن رفع القيود اليابانية على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في حين ستعلق سول خلال فترة المحادثات الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان.



وفرضت اليابان في يوليو 2019 قيوداً على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة بشأن مسألة استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.



ويأتي الخلاف على وقع عقود من العلاقات المتوترة نتيجة حكم اليابان الاستعماري الوحشي (1910-45) لشبه الجزيرة الكورية.



وتطبق هذه القيود على ثلاث مواد كيميائية وعلى نقل تكنولوجيا التصنيع وإزالة سول من قائمة كانت تسمح بالصادرات المستعجلة، حيث يحتاج المصدرون اليابانيون لطلب إذن لكل دفعة ينوون تصديرها إلى كوريا الجنوبية في عملية تستغرق نحو 90 يومًا في كل مرة، وفق وسائل إعلام محلية.



وبين المواد الكيميائية المتأثرة تلك المستخدمة في تصنيع الشاشات وأخرى لتصنيع وتنظيف الشرائح الإلكترونية.