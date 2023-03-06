إيران: تصنيع صاروخ باليستي قادر على تدمير الأهداف البحرية المتحركة

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، إن بلاده قامت بتصنيع صاروخ باليستي قادر على تدمير الاهداف البحرية المتحركة.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن الجنرال باقري قوله في تصريح له اليوم الاثنين": إن هذا الصاروخ الباليستي يستهدف من الجو أهدافاً تتحرك بسرعة 8 ماخ ويبلغ مداه 1500 كيلومترا، في هذه الحالة فإن حاملات الطائرات والاساطيل المعتدية بمسافة 1500 كيلومترا من شواطئنا، لن تنعم بالأمن".

وتابع: "إيران ومن خلال تصنيع هذا النوع من الصواريخ، أصبحت إحدى الدول الثلاث التي تتمتع بتكنولوجيا تصنيع هذه الصواريخ".

وأكد الجنرال باقري: من خلال امتلاك هذا النوع من الصواريخ، سيتم ضمان الأمن في البحار المحيطة بنا بمسافة أكثر من ألف كيلومتر".

وذكر "هذه الإنجازات تم تحقيقها على أيدي نخب من الشباب الذين تحملوا الصعاب لكي تحقق البلاد هذا التفوق و التميز ، وهذا هو الطريق الذي يجب أن يستمر".

وكشفت إيران العام الماضي عن تصنيع صاروخ باليستي فرط صوتي لمواجهة منظومات الدفاع الجوي، وعن صاروخ متطور يمكنه إصابة أهداف على بعد 1450 كيلومترا بدقة عالية.