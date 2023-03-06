فيكيتش تحقق قفزة في التصنيف العالمي للاعبات التنس

حققت الكرواتية دونا فيكيتش قفز في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إحراز لقب بطولة مونتيري المكسيكية للتنس.

وأحرزت فيكيتش لقب مونتيري بعدما تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة على العالم 6 / 4 و3 / 6 و7 / 5 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) في المباراة النهائية للبطولة.

وحصدت فيكيتش /26 عاما/، التي لم تخسر سوى مجموعتين خلال مبارياتها الخمس في البطولة، أول لقب لها في الموسم الجديد بعدما حققت الفوز الـ 14 خلال آخر 16 مباراة لها.

وصعدت فيكيتش من المركز الـ 31 إلى المركز الثالث والعشرين في التصنيف العالمي الذي لم تشهد نسخته اليوم أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين الموافق السادس من مارس 2023 كما يلي :

البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10585 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6100 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5495 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 4921 نقاط

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 4905 نقاط

الأمريكية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4251 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3451 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3375 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3360 نقاط

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2935 نقطة.