الرئيس الإسرائيلي يعلن اقتراب التوصل لاتفاق بشأن الإصلاح القضائي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، اليوم الإثنين، إنه سوف يتم قريبا التوصل لحل وسسط في النزاع بشأن خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة بعدما تحدث عما وصفه باتفاقيات وراء الكواليس بشأن أغلب المشاكل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال هيرتسوج "نحن أقرب من أي وقت مضى لاحتمالية التوصل لمخطط متفق عليه". ودعا قادة المجالس المحلية، عند التحدث إليهم، إلى المساعدة في التأثير على القيادة الوطنية للتوصل لاتفاق.

وتشمل مقترحات الحكومة منح النواب الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة، وكذلك السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا.

وقال المؤيدون إن التغييرات مطلوبة لموازنة أذرع الحكومة الثلاث، مشيرين إلى أن المحكمة العليا أصبحت نشطة بأكثر مما ينبغي. كما لفتوا إلى أن تشكيل المحكمة لا يعكس المجتمع الإسرائيلي.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين لأسابيع احتجاجا على الدفع من جانب السلطة التشريعية، محذرين من أنه يمكن أن تقوض الإصلاحات الديمقراطية وتهدد الحقوق المدنية.