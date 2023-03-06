سعر الغاز الطبيعي الأوروبي يصل إلى أدنى مستوى له منذ صيف 2021

واصل سعر الغاز الطبيعي الأوروبي، اليوم الاثنين، مسار الهبوط الذي سلكه خلال أسابيع التداول الماضية ووصل إلى أدنى مستوى له منذ صيف 2021.

وبحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، هبط سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 50ر42 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.

كانت أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بقوة في العام الماضي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصل السعر وقت ذروة الأزمة إلى أكثر من 300 يورو، وذلك بعد أن استمر سعر الغاز على مدار فترة طويلة عند 20 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

كان الاعتماد الكبير على الغاز الروسي أدى إلى حدوث أزمة طاقة في أوروبا.

غير أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت منذ ديسمبر الماضي حركة انخفاض مستمرة، ووفقا للتسعيرة وصلت نسبة الانخفاض في الوقت الحالي إلى 70%، وكانت خزانات الغاز الطبيعي من الأسباب الحاسمة في هذا الوضع حيث كانت سجلت مستويات مل جيدة نسبيا مع نهاية شهور الشتاء.

كانت أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي لخزانات الغاز "جي آي إي" أفادت بأن نسبة الملء في كل خزانات الغاز الألمانية وصلت إلى 70ر67% يوم أول أمس السبت.