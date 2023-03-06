جنوب السودان: استضافة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا دليل على دورها البارز

قال برنابا مريال بنجامين وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، ورئيس وفد بلاده المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً الذي انطلقت أعماله اليوم، إن استضافة دولة قطر للمؤتمر دليل على الدور البارز الذي تلعبه على المستوى العالمي.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دولة قطر نجحت في استضافة فعاليات عالمية كبرى على غرار بطولة كأس العالم فيفا/ قطر 2022، وأثبتت للعالم أن دول المنطقة قادرة على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى، مضيفاً، لقطر دور كبير ليس في المنطقة والإقليم فحسب وإنما على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً يشكل خطوة عظيمة للدول الأقل نمواً وذو أهمية خاصة لدولة جنوب السودان كدولة نامية تتعافي من الحرب وتنشد السلام والاستقرار لإحداث التنمية.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم وفي ظل تحديات متزايدة عالمياً مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على جميع دول العالم، إضافة إلى جائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع مستويات التضخم وغيرها.

وأضاف أهذا المؤتمر مهم ويرسل رسائل مهمة للدول الكبرى فيما يتعلق بالأمن والاستقرار العالمي وأهميته للدول الأقل نمواً.

وكشف وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان، عن ترتيبات لزيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى دولة قطر قبل نهاية العام الجاري لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن دولة جنوب السودان تربطها علاقة طيبة مع دولة قطر وتسعى لتوسيع علاقاتها الثنائية في مجالات الزراعة والطيران ومشاريع البنية التحتية والطرق وغيرها، لافتاً إلى أن المنظمات القطرية مثل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية لها مساهمات فاعلة في دعم الدول الأقل نمواً.