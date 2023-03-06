وسائل إعلام: المرشد الأعلى الإيراني يعفو عن أكثر من 80 ألف سجين

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي عفا عن أكثر من 80 ألف سجين.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الكثير من الذين تم سجنهم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويشار إلى أنه تم الإفراج عن نشطاء حقوقيين مؤخرا.

وقد أمر المرشد بتنفيذ قرار العفو في فبراير الماضي قبل ذكرى الثورة الإسلامية 1979.

ولا يشمل قرار العفو الذين تم إدانتهم بالتجسس والقتل والتدمير وأعمال الحرق العمد لمباني حكومية أو عسكرية.

ويقول منتقدو النظام إن قرارات العفو محاولة لتهدئة المتظاهرين عقب أن تعرضت القيادة الدينية والسياسية في إيران للضغط بسبب ممارساتها القاسية.