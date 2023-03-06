الأزهر يختتم دورتين لتأهيل المقبلين على الزواج بمقره

اختتمت بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة الدورتين الـ 60، و الـ 61 لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلته الجديدة والمجانية لتدريب المقبلين على الزواج، وضمن أنشطة وفعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتهدف هذه الدورات إلي زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء في علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية.

وافتتح هذه السلسلة الجديدة من الدورات في مشيخة الأزهر الشريف الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، والدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منتصف العام الماضي.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة كثرة الطلاق في المجتمع، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة.

ويتيح لراغبي الاشتراك في الدورات التسجيل من خلال هاتف رقم: 19906، أو عبر التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2