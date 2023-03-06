بوجدانوف: روسيا وسوريا وتركيا وإيران تعمل على عقد اجتماع لوزراء الخارجية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، بأن الأعمال جارية لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.



وقال بوجدانوف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "نحن نعمل على ذلك. أستطيع أن أقول إننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي، كل شيء ليس بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم على مبادئ الدبلوماسية الهادئة"،بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



واعتبر الرئيس السوري بشار الاسد أن نتائج اللقاء الثلاثي الذي عقد في موسكو مثمرة ويجب البناء عليها.



من جهة أخرى ،استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاجري أرهان، أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره السوري، بشار الأسد، قبل الانتخابات الرئاسية التركية.



وقال أرهان خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك: "هذا ممكن، ولكن على حد علمي، ليس هناك موعد أو مكان محدد لمثل هذا الاجتماع والرئيس أردوغان من حيث المبدأ لا يعارض هذا الأمر، لكن هذه الزلازل المدمرة غيّرت كل شيء. لقد طرأت تغييرات على جدول أعمال الرئيس بالكامل".



وأضاف "لقد تبقى أقل من 74 يوما على الانتخابات، لذلك لا أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لإيجاد طريقة للذهاب فقط لالتقاط صورة مع الأسد. ربما يحدث ذلك بعد الانتخابات".



واستضافت روسيا في ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.



وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس الأسد.