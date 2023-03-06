أكد أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، أن بيان النادي رادع وتأديبي، ومعرفة أن النادي هو المسير لجميع ما يحدث في النادي.

وقال خليل عبر قناة النهار: "غير من المعقول أن يتمرد اللاعبين لمجرد تأخر المستحقات ونسعى لحل الأزمة وهناك مورد مادي، وما حدث من اللاعبين جاء بطريقة لي الذراع".

وأضاف أسامه خليل: "بيان اللاعبين جاء مكتوب بشكل احترافي وتمت كتابته بيد واحدة بالنيابة عن 26 لاعبًا، وبالتالي اللاعبين مسيرة من جهة محددة من داخل النادي وخارجه وهذه الجهة مسؤولة عن المشاكل داخل الإسماعيلي وتعمل على تمرد الفريق ضد النادي".

واستطرد المتحدث الرسمي: "على الجميع التكاتف من أجل عودة النادي للطريق الصحيح وليس التدخل للتفكك، ونحن ننتظر مباراة الفريق المقبلة، ونطالب اللاعبين بمصالحة الجماهير أمام فاركو، من أجل تحويل السلبيات إلى إيجابيات، وبعد المباراة لنا حديث آخر".

وقال أسامه خليل: "سيكون من الصعب تصعيد الناشئين وخوض المباريات في هذا التوقيت سيكون صعب للغاية، وبالتالي الخطة هي تصعيد عدد مع اللاعبين مع بعض الخبرات".

واختتم: "سيكون هناك بعض الموارد لحل أزمة المستحقات، واللاعبين هم الأساس للنجاح وابتعادهم عن الملعب يعني انتهائهم، ولا بد أن يكون لديهم الرغبة في مصالحة الجماهير".