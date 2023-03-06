وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤولين أوروبيين التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماعه يوم الاحد في الرياض، مع مسؤولين أوروبيين، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" إنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، وخاصة مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الربط الكهربائي، والتعامل مع التغير المناخي.

واستعرض الاجتماع "دور المملكة في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى سعيها لتكون أكبر مصدِّر للهيدروجين النظيف في العالم، وأهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين للدفع بتعزيز هذه الجهود".

كما عُرَضَ خلال الاجتماع" جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها لقيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

وتسعى السعودية إلى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم فيما ستعمل على "إنتاج الكهرباء الأرخص على كوكب الأرض"، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي.