نيو ساوث ويلز في استراليا تتعرض لحرارة هي الأشد منذ صيف عام 2021

ترتفع درجات الحرارة في مدينة سيدني الاسترالية قبل أسبوع حارق حيث تستمر أجواء الموجة الحارة على ساحل نيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان" الاسترالية اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وسيتحرك الهواء الساخن في جميع أنحاء البلاد متسببا في ارتفاع حرارة الخريف، وارتفاع درجة الحرارة في منطقة الأعمال المركزية في سيدني لأكثر من 31 درجة مئوية، وذلك للمرة الأولى هذا العام، حيث من المتوقع أن تبلغ اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي 36 درجة مئوية.

وقال خبير أرصاد جوية إنه "ستكون هناك حرارة صيف لم تحدث منذ سبتمبر عام 2021، اليوم الاثنين في أنحاء نيو ساوث ويلز، حيث سيشعر الملايين بأنها الأشد حرا عن صيفين ماضيين".

وستطال موجة الحر أيضا أجزاء من كوينزلاند وغرب استراليا، بينما قد تشهد أجزاء من تاسمانيا ثلوجا.