أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان بالفن "نسمو ونرتقى"، بمركز شباب أهالينا وروضة السيدة زينب، ضمن برنامج احتفالات الهيئة بالمرأة ودورها فى المجتمع، واستكمالا لاستراتيجية وزارة الثقافة في تنمية المواهب الفنية وتثقيف أطفال الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الاحتفالية بمركز شباب أهالينا ورشة ثقافية بعنوان "المرأة أصل الحكاية" نفذت خلالها مجلة للأطفال تحت إشراف شرين عبد المولى، عن لمحات عن مشوار نساء مصر الرائدات مثل لطيفة النادي أول كابتن طيار مصري، سميرة موسى أول عالمة الذرة والتي كرمت من قبل الدولة ومنح اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما أنشيء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها بمحافظة الغربية، ومفيدة عبد الرحمن أول امرأة تدرس الحقوق وأول من اشتغلت بمهنة المحاماة.

كما نفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر لتطبيق اختبارات الإسقاط النفسي لتحليل رسوم الأطفال، وفي روضة السيدة زينب نفذت منى عبد الوهاب ورشة أشغال يدوية لعمل أساور من الخرز الملون والخيوط.

أقيمت الاحتفالية يإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن المنسق العام للمشروع الثقافي للمناطق بديلة العشوائيات، بالتعاون مع جهاز مدينة أهالينا، مركز شباب أهالينا، وجهاز روضه السيدة زينب.