بلجيكا تدرس استمرار محطات نووية في العمل لتأمين إمدادات الطاقة

أمرت الحكومة البلجيكية اليوم الإثنين، بإجراء تقييم لتحديد المفاعلات النووية القديمة الأنسب للاستمرار في العمل داخل شبكة الكهرباء، وسط مخاوف بشأن سلامة إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، إن الشركة المشغلة للشبكة "إيليا" والشركة المشغلة لمحطات الطاقة النووية "إينجي"، ستقومان بتقييم ما إذا كان مفاعلان سيتم وقف عملهما مؤقتا من أجل الصيانة، يمكن أن يظلا في الشبكة بدون توقف حتى عام 2035.

وأوضحت الوكالة، أن الحكومة كانت طلبت من قبل تقييما بشأن ما إذا كانت المفاعلات النووية الثلاثة الأخرى في بلجيكا يمكن أن تعمل لمدة عامين إضافيين حتى عام 2027.

وكانت هناك مخاوف بشأن تمديد عمل المفاعلات الثلاثة، وهي أقدم ثلاثة مفاعلات في البلاد والتي بدأ عملها عام 1975.

يذكر أن بلجيكا لديها محطتين للطاقة النووية يعمل بهما سبعة مفاعلات، وقد تم فصل اثنين من المفاعلات عن الشبكة بالفعل في الأشهر الماضية.

وكانت بلجيكا قد قررت في عام 2003 التخلص التدريجي من الطاقة النووية، على أن تكتمل العملية بحلول عام 2025، إلا أنه في ظل المخاوف الأخيرة بشأن أمن الطاقة في كل أنحاء أوروبا، تقرر إرجاء الموعد النهائي للتخلص تمام من الطاقة النووية إلى عام 2035.