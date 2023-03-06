الحزب الحاكم بنيجيريا يفوز بمعظم مقاعد البرلمان

فاز الحزب الحاكم في نيجيريا بمعظم المقاعد في كل من الغرفتين التشريعيتين بالبلاد في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، ما يعزز قدرة الرئيس المنتخب بولا تينوبو على تنفيذ أجندته السياسية.



وقال محمود ياكوبو رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أول أمس السبت إن حزب مؤتمر كل التقدميين النيجيري فاز في57 دائرة من أصل 109 دوائر انتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، و162 دائرة من أصل 360 دائرة فى انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الانتخابات في 11 دائرة في الغرفة العليا (الشيوخ) و35 دائرة في الغرفة الدنيا (النواب).



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه النتائج تعني، حتى الآن، أن حزب مؤتمر كل التقدميين نجح في تأمين أغلبية في مجلس الشيوخ، لكنه لم يضمنها بعد في مجلس النواب، حيث إن مجموعة من أحزاب المعارضة تتفوق بفارق مقعد واحد.



وسيحتاج تينوبو، الذي حصل على أدنى نسبة تصويت عن أي رئيس منتخب في تاريخ نيجيريا، إلى دعم من البرلمان للمضي قدما في بعض الإصلاحات التي تعهد بها وتنطوى على حساسة سياسية، ومن بينها رفع الدعم المكلف عن الوقود.



وسيكون البرلمان المقبل "أكثر الجمعيات الوطنية تنوعا" منذ استعادة الديمقراطية في عام 1999، مع دخول سبعة أحزاب إلى مجلس الشيوخ وثمانية إلى مجلس النواب، حسبما قال ياكوبو.