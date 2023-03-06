تضامن المنيا: تنظيم قافلة طبية مجانية لفحص المرضى غير القادرين

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، أنه بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، توجهت قافلة طبية؛ لفحص المرضى غير القادرين بقريتي تنده والعرين البحري بمركز ملوي.

وأعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 68 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقريتى تنده والعرين البحري مركز ملوي، تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى المنيا الجامعي، بالكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات: "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك".

وأشار إلى إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.