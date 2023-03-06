محافظ الوادى الجديد يزور كنيسة العذراء مريم بالخارجة

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زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مقر كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، حيثُ كان في استقباله نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص الزملوط على عقد لقاء جماهيري مع المواطنين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، مستهلًا اللقاء بعرض في حب مصر لكورال الكنيسة، كما استعرض أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة وجهود التنمية في كافة المجالات والتي تدعمها روابط الوحدة والتماسك بين أبناء الوطن الواحد.

ووجه الزملوط بعدد من التوجيهات كان أهمها :

-سرعة إنهاء إجراءات ترخيص مشروع إنتاج حيواني بمنطقة عين السافي بالخارجة.

-تكثيف حملات الطب البيطري لمكافحة الكلاب الضالة بما لا يضر بالتوازن البيئي.

-تكليف مديريتي التضامن الإجتماعي والصحة بدراسة حالات الأمراض المزمنة والأسر الاكثر احتياجًا وتقديم المساعدة اللازمة لهم على نفقة الدولة أو المحافظة.

-دراسة موقف زوائد التنظيم بأراضي الجمعيات لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها

-عودة جميع المعلمات المكلفات بالعمل خارج محل إقامتهن وفي حال وجود عجز بالتخصصات يتم التكليف بالتناوب وليس بصفة دائمة، مراعاة لظروفهن الأسرية.