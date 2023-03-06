تسلمت الحكومة الأفغانية المشكّلة من حركة طالبان من السلطات الإيرانية، 268 مواطنًا أفغانيًا كانوا سجناء في إيران، للمرة الأولى منذ وصول الحركة إلى السلطة، في أغسطس 2021.



وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، حافظ ضياء أحمد، في تغريدة عبر تويتر، أنه جرى اليوم تسليم 268 أفغانيا كانوا سجناء في إيران، عبر منفذ إسلام قلعة البري في ولاية هرات "غربي أفغانستان"، نتيجة مفاوضات واتفاق بين البلدين.



وقال أحمد إن الاتفاق أُبرم قبل أيام خلال زيارة وفد أفغاني رفيع المستوى برئاسة النائب العام مولوي شمس الدين شريعتي إلى العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات الإيجابية ستعمل على تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".



وأضاف المتحدث: "تقدر وزارة الخارجية بالإمارة الإسلامية هذه الخطوة الإيجابية من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة قد أعلنت، في 21 فبراير الماضي، تعيين فضل محمد حقاني سفيرا لأفغانستان لدى إيران، بعد تأكيد طهران أن تعيين سفير جديد هو أمر اعتيادي وليس له علاقة بالوضع القانوني للبعثة الدبلوماسية.



وكانت طهران قد نفت صحة تقارير إعلامية ذكرت أن الحكومة الإيرانية سلمت مقر السفارة الأفغانية في طهران إلى حكومة طالبان.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر "تويتر" في 20 فبراير، أن "انتهاء ولاية دبلوماسي وتسليم شؤون السفارة إلى دبلوماسي آخر داخل البعثة الدبلوماسية لا يعني تغيير وضعها القانوني".



وأعلنت حركة طالبان سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس 2021، دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.