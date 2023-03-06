قطر تعرب عن قلقها حيال قرارات الحكومة الأفغانية التي تؤثر سلبا على حقوق النساء والفتيات

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق حيال قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات، وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الاثنين، جاء ذلك في بيان المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر إلى أن أفغانستان تواجه العديد من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، واستمرار القيود المفروضة على القطاع المصرفي والمالي، وصعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية والطبية.

ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لتجنيب الشعب الأفغاني الوقوع في كارثة حقيقية، مؤكدة أهمية التواصل المستمر مع الأطراف كافة؛ من أجل بناء استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لدعم النساء في أفغانستان.

وأشارت إلى أن دولة قطر نظمت، بالشراكة مع إندونيسيا في شهر ديسمبر الماضي، مؤتمرا دوليا حول تعليم المرأة الأفغانية.

وذكرت أن قطر تعهدت حتى الآن بأكثر من 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، ودعمت العديد من المشاريع والبرامج التنموية، لا سيما تلك التي تهدف لتمكين المرأة الأفغانية وتعزيز قدراتها، ومنها المنح الدراسية، وبرامج التدريب في مختلف المجالات.

وجددت موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب الأفغاني، وحقه في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته، مؤكدة مواصلة التزام دولة قطر بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين، والاستمرار بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لتعزيز الحوار الأفغاني، والتوصل إلى مصالحة وطنية، وإلى مجتمع ينعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان.