نائبة محافظ البنك المركزي التشيكية: زيادة معدل الفائدة لن يسيطر على التضخم

قالت نائبة محافظ البنك المركزي التشيكي إيفا زامرازيلوفا، في مقابلة، إن زيادة معدلات الفائدة في البلاد لن يسيطر على التضخم بشكل كبير.

وأضافت زامرازيلوفا في المقابلة التي أجرتها مع موقع إنفو دوت سي زد أنه "بتعزيز الكرونة، قمنا فعليا بزيادة المعدلات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل"، لافتة إلى "أننا قمنا بتشديد السياسة النقدية ولكن بطريقة أكثر فعالية من رفع معدلات الفائدة".

وقالت زامرازيلوفا إنها سوف تدرس مزيد من تشديد السياسة النقدية في حال لم يتباطأ التضخم، ولكنها أضافت أن "رفع المعدلات لن يكون بالتأكيد حلي المفضل"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.