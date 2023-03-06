 بعد تصادم قطارين ببعضهما.. استمرار إضراب عمال السكك الحديدية في اليونان - بوابة الشروق
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بعد تصادم قطارين ببعضهما.. استمرار إضراب عمال السكك الحديدية في اليونان

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 10:14 ص

 

أعلنت شركة "هيلينيك ترين" للسكك الحديدية في اليونان، استمرار الإضرابات التي ينظمها موظفو خدمات السكك الحديدية، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية.

وكان عمال السكك الحديدية في اليونان، قد بدأوا إضرابا عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي، إثر وقوع حادث تصادم مروع يوم الثلاثاء الماضي، عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن.

وكان هناك 342 راكبا على متن قطار الركاب.

ويعد الحادث هو الأضخم في تاريخ اليونان، حيث أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 57 قتيلا وعدد كبير من المصابين.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب الجديد لمدة 24 ساعة، ولكنه لا يبدو الأخير ضمن الإضرابات التي تشهدها البلاد، بحسب "كاتيميريني".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وصف الحادث لدى زيارته موقعه، بأنه "مأساة مروعة" وتعهد بأن يتم إجراء تحقيق شامل بشأنه.

وخرجت أعداد كبيرة من المواطنين في اليونان إلى الشوارع، احتجاجا على حالة شبكة السكك الحديدية في البلاد، في أعقاب الحادث.

ومن جانبه، تقدم وزير النقل، كوستاس كارامانليس، باستقالته على خلفية الحادث.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الحداد الوطني لمدة 3 أيام.

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