الأوقاف تبشر بـ«رمضان غير مسبوق»: افتتاح 812 مسجدا منذ مطلع يوليو 2022

قال هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن عدد المساجد التي افتتاحها منذ مطلع يوليو الماضي يبلغ 812 مسجدا على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن من بين هذه المساجد 654 مسجد إحلال وتجديد و158 مسجدا من حيث أعمال الصيانة والتطوير.

وأشار إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد افتتاح 67 مسجدا، بينها 61 مسجد إحلال وتجديد وستة مساجد تطوير وصيانة.

وتابع: "شهر رمضان المقبل سيكون غير عادي وغير مسبوق في تاريخ الدولة"، موضحا أن الوزير محمد مختار جمعة عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث الاستعدادات لشهر رمضان.

ونوه ببدء المرحلة الثانية من حملة النظافة والتطهير والتعقيم بدءا من غدٍ الثلاثاء حتى حلول شهر رمضان الكريم.

وأفاد بعقد ملتقيات فكرية على مستوى الجمهورية، بينها الملتقى الرئيسي في مسجد الحسين بمشاركة أكثر من 50 عالما ومفكرا وأديبا ومثقفا، حيث سيتم تقديم جرعة ثقافية معرفية غير عادية.

وأكّد أن كل مديرية ستنظم ملتقى فكريا في أحد مساجدها الرئيسي، كما سيتم تنظيم ملتقى الواعظات في 19 محافظة.