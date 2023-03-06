الرئيس الإيراني يوجه بتشكيل فريق تحقيق بشأن حالات التسمم في المدارس

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتشكيل فريق تحقيق وتقييم بشأن الأحداث الأخيرة التي طالت السلامة الصحية لعدد من طلاب المدارس في البلاد.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الاثنين، يضم الفريق إلى جانب أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي، عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وذلك من أجل التعاطي مع الحالات المحتملة.



وفي سياق متصل، أكد المرشد الإيراني علي الخامنئي، على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة اليوم، ضرورة متابعة السلطات المعنية بجدية قضية تسمم طلاب المدارس، التي وصفها بأنها «جريمة كبيرة لا تغتفر يجب معاقبة مرتكبيها».



ودعت مجموعة «شباب أحياء طهران» الإيرانية إلى مظاهرة غدا الثلاثاء أمام مبنى البرلمان الإيراني، وكذلك أمام دوائر التربية والتعليم، احتجاجا على الهجمات السامة التي تتعرض لها مدارس البنات في إيران.



وأفاد موقع «إيران إنترناشونال» أن ناشطين إيرانيين اتهموا الحكومة بالضلوع في حادثة التسمم، حيث اتهمت الخبيرة في الشؤون الإسلامية والعضوة السابقة في مجلس مدينة طهران، صديقة وسمقي، النظام الإيراني، محملة إياه مسئولية الحادثة.