الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز صناعة التكنولوجيا الفائقة

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، باتخاذ إجراءات قوية لدعم تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في بلاده.

وفي أول تصريحات له في اجتماع مؤتمر الشعب الوطني الذي تتم متابعته عن كثب، قال شي لوفود إقليم جيانجتسو: إن قطاع التصنيع يجب أن يكون دائما دعامة قوة بالنسبة للصين.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أوضح شي في تصريحات نقلها التليفزيون الصيني، أنه يتعين على البلاد ضمان اعتمادها الذاتي على التكنولوجيا، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبناء مراكز عالمية للابتكار.

وتأتي تصريحات الرئيس الصيني، التي نقلتها أيضا وكالة شينخوا الصينية للأنباء اليوم الاثنين، على خلفية تسارع عمليات تحول الطاقة الإنتاجية من الصين إلى دول مجاورة مثل الهند وفيتنام.

وتستجيب شركات كبرى لتجميع الإلكترونيات بدءا من شركة فوكسكون تكنولوجي جروب إلى شركة جورتيك، لطلبات عملائها بتنويع سلسلة إمداداتها، وإنشاء المزيد من المصانع خارج الصين.

واشتملت حملة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد أقصى على التقدم التكنولوجي لبكين، الأسبوع الماضي، قائمة جديدة من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة المدرجة على القائمة السوداء.