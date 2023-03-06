الغرف التجارية: سعر الدواجن انخفض بقيمة 20 جنيها بعد طرح «البرازيلية»

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن البرازيلية قاد إلى انخفاض في الأسعار بقيمة 20 جنيها للكيلو جرام، حيث تقترب من 71 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذا الانخفاض لامس أيضا أسعار البيض، حيث يُباع الطبق بسعر 95 جنيها، بعدما كان قد وصل 135 جنيها.

وأشار إلى أنه بحلول شهر رمضان الكريم ومع الإفراجات المتواصلة عن الأعلاف سيستمر الانخفاض في الأسعار.

ولفت إلى أن مزيدا من الشحنات من الدواجن المجمدة ستصل البلاد قريبا، وسيُباع الكيلو جرام بسعر 65 جنيها.

وأفاد بأن الشحنات التي ستصل قريبا، تصل إلى 50 ألف طن خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أن وصول هذه الشحنات مستمر خلال شهر رمضان.

في سياق غير بعيد، أوضح عز أن عدد معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية تخطى 450 معرضا، بجانب العديد من الشوادر الصغيرة المنتشرة في عدة محافظات.

أوضح أنه يتم الدفع بالمئات من القوافل المتنفلة التي تذهب إلى كل النجوع والكفور والمحافظات المترامية مثل البحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال سيناء، مؤكدا أن محافظات الجمهورية الـ27 تمت تغطيتها بمنافذ رئيسية.