أوقاف مطروح تنظم احتفالية بمناسبة ليلة النصف من شعبان

نظمت مديرية أوقاف محافظة مطروح، احتفالية بليلة النصف من شعبان، بعد صلاة العشاء بمسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح.



جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح.



وتناول الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في كلمته خلال الاحتفالية، المناسبات الدينية التي تحل على الأمة الإسلامية خلال الأيام الحالية، بذكرياتها التي فيها تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ولأمته.



حضر الاحتفالية الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات ورؤساء القطاعات، ومشايخ الأوقاف والأزهر وعدد من أهالي مطروح.