الولايات المتحدة تثمن التعاون الوثيق مع غانا

ثمنت الولايات المتحدة التعاون الوثيق مع غانا في مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين؛ بمناسبة يوم غانا الوطني- إن "استضافة غانا أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومساهماتها الكبيرة في حفظ السلام تؤكد التزامها بقيمنا المشتركة في الأمن والديمقراطية والازدهار الاقتصادي في إفريقيا وعلى مستوى العالم".

وأضاف بلينكن، أن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو في قمة الإفريقية الأمريكية "جدد التأكيد على شراكتنا القوية"، مؤكدا تقديره لتاريخ البلدين المشترك وصداقتهما الطويلة، معربا عن تطلعه لتعميق العلاقات هذا العام.

وتابع: "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ الرئيس أكوفو أدو وشعب غانا بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 على الاستقلال".