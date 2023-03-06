 الولايات المتحدة تثمن التعاون الوثيق مع غانا - بوابة الشروق
الإثنين 6 مارس 2023 9:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة تثمن التعاون الوثيق مع غانا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 9:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 9:43 ص

ثمنت الولايات المتحدة التعاون الوثيق مع غانا في مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين؛ بمناسبة يوم غانا الوطني- إن "استضافة غانا أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومساهماتها الكبيرة في حفظ السلام تؤكد التزامها بقيمنا المشتركة في الأمن والديمقراطية والازدهار الاقتصادي في إفريقيا وعلى مستوى العالم".

وأضاف بلينكن، أن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس نانا أدو دانكوا أكوفو أدو في قمة الإفريقية الأمريكية "جدد التأكيد على شراكتنا القوية"، مؤكدا تقديره لتاريخ البلدين المشترك وصداقتهما الطويلة، معربا عن تطلعه لتعميق العلاقات هذا العام.

وتابع: "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ الرئيس أكوفو أدو وشعب غانا بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 على الاستقلال".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك