مقتل وإصابة 4 حراس في إطلاق نار داخل سجن لاحتجاز سلفيين بموريتانيا

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لقي اثنان من حراس السجن المدني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حتفهما، وأصيب آخران، في اشتباكات مع سجناء سلفيين ليل الأحد/الاثنين، وفقا لمصادر طبية موريتانية.

وتمكن ثلاثة سجناء، على الأقل، من الهروب إلى خارج السجن.

ويقبع عشرات السجناء السلفيين المدانين بأعمال إرهابية في هذا السجن، وسبق لهم تنظيم عمليات تمرد وهروب خلال السنوات الماضية.

وهذه هي أول مرة يلقى فيها أشخاص حتفهم في عمليات تمرد داخل السجن .

وفرضت قوات من الجيش والدرك والشرطة طوقا أمنيا كبيرا حول السجن، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من محيطه.