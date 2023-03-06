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مقتل 9 جنود في انفجار بجنوب غرب باكستان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 9:49 ص
لقى ما لا يقل عن تسعة جنود حتفهم في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين، في ظل تصاعد الهجمات العنيفة في البلاد.

وقال إعجاز أحمد المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقى ما لا يقل عن تسعة جنود من القوة شبه العسكرية في بلوشستان حتفهم في انفجار".

وأضاف أن الجنود كانوا على متن حافلة في منطقة كاشي في بلوشستان عندما انفجرت المركبة. وأوضح أن سبب الانفجار لم يعرف بعد.

وقد أصيب 16 جنديا آخرون، كما أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويشار إلى أن العنف يتصاعد في باكستان بعد أشهر من انهيار مباحثات السلام بين إسلام آباد ومسلحي طالبان، الذين يختبئون في أفغانستان في نوفمبر الماضي.

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