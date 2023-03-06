 الإسماعيلي يصدر بيانا رسميا بعد امتناع لاعبيه عن التدريبات - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يصدر بيانا رسميا بعد امتناع لاعبيه عن التدريبات

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 1:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 1:44 ص

أصدر الإسماعيلي في بيانه، أن ما حدث من اللاعبين يعد سابقة هي الأولى من نوعها تحدث للنادي منذ نشأته، بإمتناعهم عن خوض المران، مُتعمدين رغم الوضع السىء للفريق بجدول ترتيب مسابقة الدوري وقبل مباراة حاسمة ومصيرية للفريق بعد يومين.

وأصدر الإسماعيلي عدة قرارات جاءت على النحو التالي:

1-خصم نسبة (10%) من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن خوض مران اليوم.

2-إحالة هؤلاء اللاعبين للتحقيق تحت إشراف المستشار طاهر الشافعي عضو مجلس الإدارة.

3- تصعيد عدداً من لاعبي فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول لنهاية الموسم وذلك اعتباراً من الغد.


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