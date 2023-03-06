نقيب المهندسين: مساندة أي مهندس يتعرض لتعسف أو إصابة

وجه نقيب المهندسين طارق النبراوي، التحية لجموع المهندسين المشاركين فى الجمعية العمومية للنقابة اليوم، قائلا: "بإرادتكم الحرة نلت شرف خدمتكم من عام مضى بعد خوض انتخابات شرسة انتصرت فيها إرادة المهندسين المستقلة وألقت نتيجة الانتخابات في العام الماضي يوم 11 مارس 2022 بظلالها على المشهد العام في مصر بأسره وأذهلت وفاجئت الجميع، وأكدت قوة تأثيركم، لذا سأظل دومًا مصرًا على احترام إرادة المهندسين التي لم تكسر يومًا".

وأكد النبراوي خلال كلمته، التزامه بمبادئه وبرنامجه الانتخابي"، داعيًا الحضور في هذه الجمعية للمناقشة حتى وإن كان هناك تباين في وجهات النظر لتخرج الجمعية قوية وحاسمة ومعبرة عن آراء المهندسين.

وشدد نقيب المهندسين على أنه حرص على كرامة المهندسين في عدد من الوقائع، أخرها واقعة مهندس كفر الشيخ، مؤكدا أنه لن يسمح بالمساس بكرامة المهندسين، قائلا" دورنا الرئيسي كمنتخبين هو الدفاع عن كل مهندس وكرامته، وهو واجبنا ودورنا ، وأي مهندس يتعرض لتعسف أو إصابة فالنقابة جاهزة لمساندته، والنقابة بها خبرات نقابية متخصصة لهذا الأمر".

وأوضح نقيب المهندسين أنه على مدار عام مضى لم ينصب نفسه حكما ولا قاضيا في أى ملف، مشيرا إلى أنه لجأ للجهات المختصة منها النيابة والجهاز المركزى للمحاسبات لعرض أى ملف تشوبه الفساد.

وأكد على حق المهندسين في إبداء آرائهم باستخدام الأسلوب اللائق، قائلا" نعمل على حل مشاكل الإسكان المتوقفة بالنقابة، ودعمنا النوادي في كافة النقابات الفرعية، وأعلم أن هناك تقصير وملاحظات على تشكيل بعض لجان النقابة، ولكننا قادرون على التغلب عليها.