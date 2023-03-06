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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية ارتفاع مبيعات تذاكر اليانصيب في الصين خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8ر7%، على أساس سنوي، لتسجل 22ر33 مليار يوان (81ر4 مليار دولار)، مدفوعة بشكل رئيسي بالمبيعات القوية لتذاكر اليانصيب الرياضي.

وبلغت قيمة مبيعات تذاكر اليانصيب لدعم نظام الرفاه العام 84ر10 مليار يوان في يناير الماضي، في انخفاض بنسبة 4ر22% عن العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الإثنين.

أما تذاكر اليانصيب لغرض دعم القطاع الرياضي، فارتفعت مبيعاتها بواقع54ر5 مليار يوان، أو 9ر32%، على أساس سنوي، لتصل إلى 38ر22 مليار يوان.

وبموجب قواعد إدارة اليانصيب في الصين، تُستخدم الأموال التي يتم جمعها من مبيعات التذاكر لتغطية النفقات الإدارية ومشاريع الرفاه العام وتمويل الجوائز.