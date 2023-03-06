



خلص استطلاع إلى أن معظم البريطانيين يرغبون في حضور الأمير هاري لمراسم تنصيب والده الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل، ولكنهم لا يرغبون في حضور زوجته ميجان والأمير أندرو.



وأظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء، ودلتا بول لاستطلاعات الرأي، أن 41% يدعمون حضور الأمير هاري لمراسم التنصيب، في حين يعارض حضوره 37%، ولم يحسم 22% أمرهم.



وأشار الاستطلاع إلى أن 43% لا يرغبون في حضور زوجته ميجان.



وقال متحدث باسم الزوجين " لن يتم الافصاح من جانبنا عن قرار فوري بشأن ما إذا كان الدوق والدوقة سوف يحضران المراسم أم لا حاليا". وأضاف أنهما يفكران حاليا في خياراتهما.



وأظهر الاستطلاع أن 46% لا يؤيدون حضور الامير اندرو مراسم التنصيب، في حين يدعمه 36%، ولم يحسم 17% أمرهم بهذا الشأن.



وكان الأمير اندرو قد أجبر على التخلي عن مهامه الرسمية عام 2019، عقب ظهوره في حوار كارثي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بشأن علاقته برجل الأعمال المتهم في وقائع جنسية جيفري ابستين.