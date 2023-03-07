لاعبو الإسماعيلي: سنخوض مباراة فاركو من أجل الجماهير ولم نتمرد على النادي

أصدر لاعبو الإسماعيلي بيانا رسميا لتوضيح أسباب امتناعهم عن التدريبات أمس.

وقال اللاعبون في البيان الرسمي: «ليس من أجل كسب تعاطف أحد أو خوض في تفاصيل الأزمات التي يمر بها كل لاعب داخل الفريق، لم نقم بالتمرد أو الامتناع عن التمرين يوم أمس، كل ما في الأمر أنه كان يوم أمس ميعاد صرف جزء من مستحقاتنا التي ارتضينا بها، تقديرًا لظروف النادي الإسماعيلي وهو من مقدم العقد لمستحقات الموسم الحالى الذي لم نحصل عليها كاملة حتى الآن وليس كما قيل».

وأضاف: «وتم تهميش مستحقات الموسم الماضي المقدرة في نسبة المشاركة كاملة، إذ لم نحصل على مستحقاتنا منذ سبعة أشهر ووجود شيكات من الموسم الماضي لم يتم صرفها حتى الآن، فقط بعض اللاعبين الوافدين هذه السنة هم الذين حصلوا على نسبة من مقدم التعاقد حسب اتفاقهم مع النادي وباقي لهم مستحقات منها أيضا، فجميع اللاعبون لديهم مستحقات متأخرة وفقا للعقد المبرم بين اللاعب والنادي».

وتابع البيان: «انتظرنا أن يقوم أحد من المسؤولين بالقدوم والتحدث معنا لأهمية الفترة التي يمر بها نادينا وصعوبة الموقف وضيق الوقت ولم يحدث أي تغيير».

وشدد: «دائما يتم تصدير أن اللاعبين هم من يفتعلون المشاكل، للرأي العام في الإسماعيلية وهذا غير صحيح بالمرة والحقيقة هي أن اللاعبين هم من يقدمون دائما الحلول تقديرا لظروف النادي التي يمر بها ويتحملون، رغم ظروفهم الصعبة كل هذه المشاكل دون التحدث تقديرا للموقف الصعب الذي يمر به النادي».

وواصل البيان: «سنخوض المباراة القادمة أمام فاركو بكل قوة وإصرار لتحسين وضع الفريق فقط من أجل النادي وجمهوره، ولكن هذه الأزمة ستستمر إذا لم يكن هناك حل واضح لهذه المشكلة الكبيرة والتي تؤثر على وضع النادي».