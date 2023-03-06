السفارة الروسية بالقاهرة: إمدادات القمح إلى مصر قد تصل إلى 8 ملايين طن

ذكرت السفارة الروسية في القاهرة، أن صادرت القمح إلى مصر، قد تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم الأحد، أن "الغرب لن يحقق أهدافه (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو)"، مضيفة: "على سبيل المثال، فشل الأمريكيون والأوروبيون في تعطيل إمداد مصر بالقمح الروسي .. فرغم كل العوائق التي خلقها الغرب، وعلى العكس، نمت هذه الإمدادات ويمكن أن تصل إلى 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022-2023"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضافت السفارة الروسية: "نسمع مرة أخرى من ممثلي الغرب أن مشكلات عالمية مثل أزمتي الغذاء والطاقة ظهرتا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة"، في إشارة إلى الحرب الروسية بأوكرانيا.

وتابعت: "وكما أشرنا مرارا، هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأكدت أنه "لم تتسبب العمليات القتالية في الارتفاع المطول في أسعار الحبوب وانقطاع الإمدادات على الإطلاق.. ولم تؤثر المعارك على عمل موانئ روسيا التي تعد أكبر مصدر للقمح في العالم، ففي عام 2022 جمعت حصادا كبيرا جدا حتى تتمكن من إمداد الدول الأخرى بما يصل إلى 60 مليون طن من هذا المحصول".