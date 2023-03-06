أول تعليق من دي خيا بعد الخسارة التاريخية أمام ليفربول

خرج الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، عن صمته بعد الخسارة التاريخية والسقوط المدوي للشياطين الحمر أمام ليفربول على ملعب آنفيلد.

تلقى مانشستر يونايتد خسارة قاسية للغاية أمام ليفربول بسباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وعلق دي خيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على الخسارة أمام ليفربول، قائلًا:" أعلم أن هذه الرسالة لن تكون سارة في يوم كهذا، كانت لحظة كارثية بالنسبة لنا ولا ينبغي أن تحدث هذه النتائج، خاصة مع المسيرة التي نقدمها في الموسم الحالي".

أضاف:" لدينا واجب ومسئولية تجاه هذا النادي، لكن لدينا العديد من الفرص للسير للأمام، والعديد من المباريات مقبلة، لذا علينا فقط التركيز عليها".

تجمد رصيد مانشستر يونايتد عقب الخسارة أمام ليفربول عند 49 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، بينما ارتفع رصيد الريدز للنقطة 42 في المركز الخامس.